Congo-Brazzaville: Elections législatives et locales - Un remarquable engouement à Bacongo et Makélékélé

Ce 16 juillet 2017 à Brazzaville ; un dimanche électoral vécu différemment selon que l'on se trouve dans l'un ou l'autre des neuf arrondissements de la capitale congolaise. Dans les premier et deuxième arrondissements, Makélékélé et Bacongo, l'afflux des électeurs a été le plus impressionnant, selon un constat fait en mi-journée.

Premier centre de vote visité par notre équipe, la direction locale de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) à Bacongo. Une longue et impressionnante file de militaires en uniforme devant les deux bureaux de vote de ce centre. A l'intérieur d'une salle envahie par les représentants des candidats, quatre urnes sont pleines à craquer, alors qu'il n'est à peine que 12h30.

« Nous étions nous-mêmes surpris de cette présence des militaires. En tout cas, sur 100 électeurs reçus depuis ce matin je peux dire qu'on ne compte qu'environ quatre civils », explique une jeune demoiselle, chef de bureau de vote.

Ces nombreux militaires, poursuivait-elle, viennent de la résidence présidentielle du Plateau Centre-ville, où les inscrits de Mafoua Virgile, y compris le chef de l'Etat, ont été orientés dans d'autres centres de vote, suite à la démolition de tout ce quartier actuellement en réhabilitation.

Les impressionnants afflux d'électeurs ne faisaient alors que commencer, avant d'atteindre leur niveau maximum à Kingouari. Dans une étroite salle d'environ trente mètres carrés étaient disposés trois bureaux de vote. Une salle prise d'assaut par les représentants des candidats qui veillent au grain. Alors que dans la cour, de nombreux hommes et femmes alignés en trois colonnes de plus de vingt mètres se bousculaient, donnant du fil à retordre à une demi-douzaine d'agents de sécurité.

« Cette promiscuité a même retardé le début des opérations. Plus de trois mille électeurs sont inscrits, mais nous nous sommes retrouvés ici avec des listes incomplètes, y compris des listes additives à attendre. On a été obligé de faire venir la CNEI, mais on n'a pas trouvé meilleur cadre et les votes ont été ouverts et se poursuivent sans trop de passion », confie l'un des présidents de bureau de vote.

Notre tournée d'observation se poursuit et à la maison commune de Bacongo, les membres de la CNEI locale sont dans l'attente de requêtes venues des 19 centres de vote et 39 bureaux de vote que compte cet arrondissement. Le rapporteur de la CNEI, une dame, explique que plus de 37 000 votants sont inscrits dans la circonscription qui attend de démarrer le dépouillement après la fermeture des bureaux prévue après 17 heures. Au premier arrondissement, Makélékélé, la Maison commune abrite deux bureaux de vote bondés. Nous y avons rencontré un ambassadeur en plein échange avec les responsables du centre, alors que les électeurs, eux, se bousculaient à l'entrée pour accomplir leur devoir civique.

Mais la ronde des centres de vote ne manque pas d'enseignement. Ici, l'on rencontrait des personnels électoraux visiblement dépassés face à des électeurs incapables d'être à la hauteur des exigences du double vote à bulletin unique. « Vous n'avez pas bien fait votre travail de sensibilisation et voilà, personne ne sait comment voter », tempêtait un président de bureau de vote face aux représentants des candidats qui s'agitaient, à l'Institut pédagogique La Boussole, à Makélékélé.

« Vous êtes tous tenus de rester dans la salle jusqu'à la fin des opérations », lançait à son tour un agent de la force publique, à l'école de la Poste, face au représentant d'un candidat qui multipliait des sorties pour, semble-t-il, « fumer une cigarette ». « Vous êtes les premiers à crier au voleur, restez en salle », insistait l'homme en uniforme., dont l'attitude décrivait toute la tension que l'on pouvait observer autour des centres de vote ce 16 juillet 2017 à travers le Congo.