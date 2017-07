Congo-Brazzaville: Elections législatives et locales - Aucune fausse note à Bacongo 2

Fodé Doré était titulaire lors du match nul entre Clermont et Bourg-en-Bresse (0-0). Rarement en… Plus »

L'interdiction ne s'applique pas aux véhicules du corps diplomatique et consulaire, ni aux services de secours d'urgence. Les marchés et les débits de boissons sont restés par ailleurs fermés. Sur les grandes artères de la ville désormais libre tout au moins pour cette journée ville morte, on pouvait admirer des groupes de jeunes garçons s'exerçant tranquillement au football.

Dans cette circonscription, pour ce premier tour, 9 candidats s'affrontent et une vingtaine de listes pour les conseillers locaux. Parmi eux, Donald Fylla, candidat indépendant soutenu par la Dynamique citoyenne pour les solidarités nouvelles « Vumbuka », Tanguy Fouemina du Rassemblement Citoyen (RC), N'Goma Nkounkou Rodrigue du Mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral (MCDDI).

« Nous avons eu des petits problèmes qui ont été aussitôt réglés avec les différents délégués des candidats. En dehors de ça, tout se déroule normalement et dans le calme. La fréquentation était timide entre 8heures et midi, mais depuis quelques heures, les électeurs viennent nombreux, parfois en famille », a expliqué, Hermann Mizidy.

