Congo-Brazzaville: Elections législatives et locales 2017 - Echos de quelques circonscriptions électorales

De nombreux congolais élisent depuis ce matin leurs représentants à l'Assemblée nationale et aux conseils locaux. Ainsi, la réalité sur le terrain dépend d'une circonscription ou d'une ville à une autre.

Si dans les grandes villes comme Brazzaville, le double scrutin de ce dimanche se déroule sans incident majeur, il n'en est pas le cas pour d'autres. Dans la sous-préfecture de Nyanga, dans le département du Niari, le vote a commencé un peu tard à cause des échauffourées qui ont eu lieu dans les bureaux de vote. A en croire des témoignages, certains électeurs ont commencé à accomplir leur devoir civique à partir de 9 heures alors que d'autres bureaux ouverts depuis la matinée sont restés sans responsables. Dans cette circonscription, la présidente du Front patriotique, Destinée Hermella Doukaga, est opposée au député sortant, candidat du Parti congolais du travail (PCT), Handel Laury Nziengui Mombo.

Quelques incidents signalés à Gamboma II

Dans la 2e circonscription électorale de Gamboma, dans le département des Plateaux, quelques tensions ont été signalées entre les deux camps. En effet, annoncé comme l'un des duels à suivre, le vote oppose le candidat indépendant, Emmanuel Obami, à celui du PCT, Antoine Bienaimé Obam-Ondon. Le premier a voté à 14 h à Inkouelé et le second à 10 h à Ngakielé. Selon des témoignages, les deux bureaux du village Bouemba ont été fermés aux environs de midi à cause d'une incursion des supporters d'un candidat. Ce qui a conduit les responsables de ces bureaux à suspendre définitivement le vote pour se contenter de quelques bulletins déjà portés dans les urnes.

À Ouenzé, malgré la timidité, le vote se déroule bien

Après le passage du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, à la commune de Ouenzé, 5e arrondissement de Brazzaville où il a accompli son devoir aux environs de 11 h 12, deux candidats l'ont imité quelques heures plus tard. C'est le cas de Dominique Ondzé du PCT à la commune (2e circonscription de Ouenzé) et Juste Désiré Mondelé à l'école primaire Immaculée conception pour la 1ère circonscription. « C'est un moment important pour tout citoyen de voter. Le droit au vote étant un privilège, c'est un moment particulier aussi pour la nouvelle République, puisque c'est une étape importante dans la mise en place de nouvelles institutions.

C'est un sentiment de devoir accompli. Je suis confiant parce que nous y avons travaillé pour, mais le plus important c'est que la campagne électorale s'est déroulée dans la sérénité, le calme, la paix. Aujourd'hui aussi, des informations qui nous reviennent, le vote se passe dans la paix et dans la sérénité », a laissé entendre Juste Désiré Mondelé qui affronte un candidat du PCT, Silvère Maixent Massa, et deux indépendants, notamment Jean Michel Ebaka et Zhad Freddy Letembet.