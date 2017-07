Congo-Brazzaville: Makélékélé 3 vote dans le calme avec engouement

Fodé Doré était titulaire lors du match nul entre Clermont et Bourg-en-Bresse (0-0). Rarement en… Plus »

Les électeurs qui départageront l'ensemble des candidats, pour les deux scrutins, ont manifesté plus d'engouement à partir de l'après-midi, à Diata particulièrement où ils ont été plus nombreux à envahir les bureaux de vote pour exprimer librement leurs suffrages en faveur des candidats de leur choix dans cette première expérimentation des élections combinées : législatives et locales au Congo.

Dans le calme, des centaines de votants affluaient au fur et à mesure que le temps passait pour départager les douze candidats aux législatives parmi lesquels: le député sortant, Pierre Bassouama (ancien candidat du PRL, actuellement indépendant) et Bonaventure Bounzika (Convention des démocrates républicains). Deux figures de proue dans ce duel électoral dans ladite circonscription pour un siège à l'hémicycle pour lequel les douze postulants sont en lice. Pour les locales, quasiment autant de listes que de candidats aux législatives.

