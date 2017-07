Tunisie: Une patiente reconstruction

Que de fois, les copains de Khelij ont boycotté les entraînements durant le dernier exercice pour protester contre les gros retards de versement des salaires et primes. De l'aveu même de Kouki, ces grèves ont beaucoup pesé sur le rendement et la motivation de l'effectif au play-off.

La cinquième place représente un petit exploit, comparaison faite avec les moyens insuffisants dont il dispose. La CPG apporte certes régulièrement près de 1,5 million de dinars par an, mais les exigences de la Ligue 1 restent lourdes à satisfaire, d'où l'appel récurrent lancé par le président du club, Boujelel Boujelel, en direction des supporters et des mécènes pour apporter leur contribution.

Si la défense garde ses structures, Zahou relevant Zouaghi, les postes de demis de couloir et d'avant-centre ont besoin d'un sang neuf. Le club poursuit la recherche de solutions, notamment à l'étranger. En effet, il ne compte plus qu'un seul joueur étranger, à savoir le milieu défensif Bassirou Bamba.

Déjà, en optant pour la reconduction des trois-quarts de l'effectif, le club sang et or du Sud a raccourci le chemin, évitant de se compliquer l'existence. Même si à certains postes, il faut consentir un effort en allant chercher de nouveaux renforts.

On n'oubliera pas non plus Saddam Ben Aziza qui a signé deux ans pour l'Avenir Sportif de Gabès. Le défenseur central a régulièrement montré une grosse présence physique et énormément d'engagement.

Les précieux subsides de la Compagnie des Phosphates de Gafsa aident d'une certaine manière le club à se maintenir à un certain standing. Toutefois, les difficultés financières connues la saison précédente invitent les dirigeants à observer la plus grande prudence.

