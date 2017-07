Congo-Brazzaville: Demi-finales de la Coupe du Congo de football - Jean Michel Mbono invite les acteurs au respect des lois de jeu

L'Athlétic club Léopards accueille, le 18 juillet, au stade Denis- Sassou -N'Guesso à Dolisie pour le compte des demi-finales aller de la Coupe du Congo, Patronage Sainte Anne. Au stade Alphonse-Massamba-Débat à Brazzaville, le Club athlétique renaissance aiglon (Cara) en découdra avec Tongo football club.

Le président de la Fédération congolaise de football (Fécofoot) a félicité les quatre clubs qui disputent les deux places qualificatives pour la finale. Jean Michel Mbono les a invités à observer les règles de jeu. « Nous arrivons en demi-finales et les quatre équipes sont connues. On a besoin d'un vrai vainqueur qui doit représenter le Congo à la Coupe de la Confédération. Il faudra que les gens comprennent que le football a aussi ses lois et surtout je tiendrai à ce qui n'est pas de la violence dans ces rencontres », a indiqué Jean Michel Mbono avant d'ajouter : « J'ai besoin d'un vrai champion. J'ai besoin d'une équipe disciplinée, j'ai besoin d'un comité responsable », a-t-il insisté tout en déplorant le comportement des supporters des Diables noirs lors des quarts de finale.

Entre autres mesures que la Fécofoot entend prendre pour alourdir les sanctions qui existent déjà . Mbono réfléchit à l'idée d'interpeller en cas d'incidents au stade de leurs supporters les responsables du club, lesquels devraient selon lui répondre devant les tribunaux. « S'il arrive un problème au football congolais, la Fifa demande les comptes à M. Mbono. Pourquoi ne voulez-vous pas que la Fécofoot interpelle aussi le président d'un club. De la même manière que la CA et la Fifa peuvent aussi me sanctionner. Nous aussi, fédération, on peut appeler le président d'un club pour répondre devant les tribunaux», a-t-il indiqué.

Pour la beauté du spectacle, Jean Michel Mbono a demandé aux arbitres de respecter les lois de jeu. « Tout charme du football repose dans son caractère aléatoire. Les arbitres restent d'abord les hommes susceptibles de tomber sous le coup des erreurs. Toute la complexité du métier d'arbitre réside dans l'attitude de ce dernier, à savoir rendre les bonnes décisions en très peu de temps. On leur demandera toujours de bien respecter le règlement, en appliquant la sanction appropriée à la faute correspondante. Il ne faut pas appliquer un carton rouge là ou ça mérite un jaune. Il ne faut pas siffler un hors-jeu dans la mesure où ce n'est pas un hors-jeu », a-t-il recommandé.