Congo-Brazzaville: Fête du 14 juillet - Jean Luc Delvert souligne l'intensification de l'action française dans la ville océane

C'est dans son mot adressé au cours d'une soirée organisée en sa résidence pour célébrer la fête nationale française le 14 juillet que Jean Luc Delvert, consul général de France, a souligné cette intensification de l'action française qui est pour eux un objectif prioritaire.

Placée sous le signe de l'amitié franco-congolaise, l'activité a connu la présence, outre les citoyens français, des plus hautes autorités de Pointe-Noire et du Kouilou ainsi qu'un grand nombre de Congolais. Ce fait, a indiqué Jean Luc Delvert, est une parfaite illustration de cette amitié, un lien si fort qui les unit et qui prend ses racines dans l'histoire commune, dans leur attachement à la langue française qu'ils aiment et qu'ils défendent avec passion.

D'après lui, ledit lien devrait permettre à la France et au Congo d'affronter les menaces (terrorisme, guerres en Afrique, au proche et Moyen-Orient, changement climatique) et de relever les défis dont ils partagent les objectifs. Il a notamment souligné l'engagement du président du Congo pour une médiation en Lybie, ses efforts pour la RCA et la RDC et ses actions pour l'environnement, et il a évoqué les ambitions de la France pour l'Accord de Paris et le plan climat.

Évoquant la difficile situation économique et financière actuelle, Jean Luc Delvert a encouragé la diversification de l'économie vers laquelle le gouvernement congolais s'est engagé, précisant que cela nécessite une consolidation d'un écosystème économique juste et respectueux des règles de la libre concurrence, la prise en compte de l'économie réelle, la situation concrète de trésorerie des entreprises, le renforcement des cadres juridiques, la lutte contre la corruption. «Il n'est plus temps de différer la conclusion de l'accord du FMI. Cet accord devra respecter la priorité accordée aux dépenses sociales. La France s'est félicitée du récent engagement en ce sens du gouvernement congolais», a-t-il dit estimant que chaque Congolais, pas seulement les autorités, fasse preuve de responsabilité et agisse pour surmonter les difficultés actuelles. Cela, en dépassant les égoïsmes individuels pour retrouver le sens de l'intérêt collectif. «C'est un devoir partagé», a-t-il insisté. Par ailleurs, il a dit qu'il soutient les entreprises dont certains sont des fleurons de l'économie française comme Total E&P Congo et Congo terminal.

En outre, il a souligné l'intensification des actions françaises à Pointe-Noire. Un objectif prioritaire qui s'inscrit dans la ligne des orientations fixées par Bertrand Cochery, ambassadeur de France au Congo, qui a donné l'impulsion nécessaire pour renforcer les synergies entre les Français de Brazzaville et de Pointe-Noire. Au nombre desdites actions figurent le renforcement des capacités des forces armées militaires, dans le cadre de la coopération militaire et de défense entre les deux pays, les projets menés par l'AFD (Agence française de développement) avec le Port autonome et celui de drainage des eaux pluviales qui sera financé à hauteur de 40 millions d'euros, soit 60 milliards de FCFA.

Il y a aussi le soutien du compagnonnage entre la Chambre de commerce de Pointe-Noire et la CCI de Nantes Saint-Nazaire, la participation au financement du CEFA sur la maintenance industrielle inaugurée en fin 2016, l'engagement de l'IFC (Institut français du Congo), le soutien au festival N'sangu Ndji-Ndji et au projet Caravane du cinéma congolais par le consulat de France.

Jean Luc Delvert a fait état de la baisse du nombre de français au Congo. Celui-ci est passé de 4800 inscrits en janvier dernier à 4500 actuellement. Une conséquence de la crise économique qu'il avait déjà évoquée l'année dernière. Il s'est réjoui du taux considérable (au-dessus de la moyenne) de participation enregistré à Pointe-Noire lors de leurs élections présidentielle et législatives ainsi que des résultats du lycée Charlemagne (100% de réussite au bac et une moyenne de 20 sur 20 pour une élève).

Le consul a eu une pensée pour les victimes de l'attentat de Nice et rappelé les témoignages de la sympathie exprimée par les Ponténégrins. Il a indiqué que face à ce drame, «la France est resté debout (... ) elle est restée unie autour de ses valeurs, ses principes et ses idéaux, unie autour de son esprit universaliste et humaniste qui est sa fierté. Ces valeurs ce sont aussi celles qui animent la candidature de Paris aux jeux Olympiques pour 2024. Le président Emmanuel Macron l'a placé dans cette perspective. Celle d'une France porteuse d'espoir, attachée à la diversité et aux échanges, consciente de ses responsabilités, qui fait entendre sa voix dans le monde. D'une France forte de son unité» .

Jean Luc Delvert a informé du départ de Romuald Rouchon, consul adjoint, et a souhaité que les élections législatives et locales congolaises du 16 juillet se déroulent dans la sérénité et mobilisent largement. L'ambiance conviviale de la soirée animée par des artistes congolais a été bien appréciée des invités qui ont vu en elle un véritable brassage, une occasion de rapprochement des communautés, un moment d'échange. « C'est beau de voir tout ce monde célébrer cette fête française », a confié l'un d'eux.