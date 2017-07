Congo-Brazzaville: Elections législatives et locales - Le vote n'a pas lieu dans huit districts du Pool

Dans une adresse faite le 15 juillet à Brazzaville, le président de la Commission nationale électorale indépendante (CNEI), Henri Bouka a indiqué que les bureaux de vote de huit districts du département du Pool ne seront pas ouverts pour les élections législatives et locales du 16 juillet. Il s'agit notamment des districts de Kindamba, Vindza, Kimba, Mayama, Mindouli, Kinkala district, Mbandza-Ndounga et Goma Tsé-Tsé.

Aux populations, Henri Bouka a fait savoir que l'élection était avant tout un événement de portée nationale qui les concerne au premier chef parce qu'elle a vocation à déterminer le destin de la Nation.

« Il est donc de votre devoir de vous sentir concernés par les deux scrutins qui auront lieu demain dimanche 16 juillet et de faire, par votre esprit de citoyenneté et par votre attachement à la paix, à la concorde nationale, par votre attachement au progrès de l'Etat et de la Nation, que ces élections se déroulent dans un climat de sérénité », a-t-il laissé entendre.

Aux candidats, le président de la CNEI les a invités à prendre toute la mesure de la responsabilité qui les attend et à se comporter avec retenue, hauteur et dignité. « En venant à ces élections, vous devez déjà vous dire qu'il y aura des élus, à peine 151 ou moins pour ce premier tour, vous serez donc, à la fin de tout le processus 560 candidats à être recalés. Cela chacun doit l'intérioriser, d'ores et déjà. Pour les locales, vous êtes 81.319 rassemblés dans 1.189 listes pour 1.158 sièges à pourvoir. Vous ne serez que 1.158 à être élus et malheureusement, 80.161 seront recalés », a-t-il ajouté.

Henri Bouka a par ailleurs signifié que gagner ou perdre, c'est la règle du jeu en matière de compétition électorale et tous ceux qui ont fait acte de candidature doivent le comprendre et l'accepter et en définitive s'abstenir de tout comportement, de toute attitude, de tout agissement qui pourrait nuire à la Nation.

Quant aux électeurs, ce dernier les a appelés à être nombreux à se déplacer pour les bureaux de vote. « C'est vous les faiseurs de rois ».

A la force publique mise en mouvement pour encadrer et sécuriser les lieux de vote et les personnes qui se déplacent, Henri Bouka leur a demandé de remplir avec rigueur et professionnalisme leur mission afin que le processus se déroule sans heurts et que toute velléité de désordre soit découragée et anéantie dans le fort intérieur de chacun.

Rappelons que dans le cadre de ces deux scrutins, les bureaux de vote sont au nombre de 5.581sur l'ensemble du territoire national.