Congo-Kinshasa: Makala - Félix Kabange Numbi invite les jeunes à s'enroler

Le ministre de l'Aménagement du Territoire et Rénovation de la ville, Félix Kabange Numbi Mukwampa en sa qualité d'autorité morale du parti allié à la majorité présidentielle, Éveil de la conscience pour le travail et le développement (ECT), a effectué une descente dans la commune de Makala pour sensibiliser les jeunes de cette municipalité à la paix et l'enrôlement.

À travers l'opération dénommée « ECT, tout terrain » pour ainsi dire pas une parcelle à Makala sans ECT, Félix Kabange Numbi à la tête d'une forte délégation des cadres et membres de son parti politique a quadrillé les quatre coins de la commune de Makala le 15 juillet. Le lieu choisi est le terrain Vanga. Ici, les chefs des quartiers de la commune de Makala, hommes, femmes, jeunes et vieux n'ont pas voulu manquer à ce rendez-vous d'appel à la paix et à l'enrôlement de l'autorité morale de l'ECT.

Le tout a commencé par l'appel du ministre Félix Kabange Numbi à l'observation d'une minute de silence en mémoire de l'administratrice du marché central et des policiers lâchement tués par des inciviques lors de l'attaque du marché central. Félix Kabange Numbi n'est pas allé par le dos de la cuillère pour condamner cette barbarie. « Il s'agit d'un acte ignoble propre à un terrorisme urbain, une barbarie innommable. De tels actes doivent être sévèrement punis... », a-t-il dit.

Dans un message à deux volets, à savoir la sensibilisation aux élections et à la paix et les questions de l'heure, Félix Kabange a rencontré les préoccupations des habitants de Makala qui ont exprimé leur contentement par des applaudissements et des cris de joie.

Tout en invitant la population de Makala à l'enrôlement, Félix Kabange Numbi a insisté sur le fait qu'on ne peut pas parler des élections sans l'enrôlement. « C'est l'étape primordiale pour aller aux élections. Il faut que chaque personne puisse prendre sa carte d'électeur pour pouvoir voter à tous les niveaux. Nous devons nous lever comme un seul homme pour dire non à toute personne qui va perturber le processus d'enrôlement. Allons nous enrôler, n'écoutons pas les on-dit. Soyons vigilants. Car il y a des gens qui veulent bloquer ce processus», a martelé le ministre.

Pour être président de la République, a-t-il poursuivi, il faut que le peuple t'élise, tu ne viendras pas au pouvoir pour tuer. Nous devons aller aux élections. Malheureusement, ceux qui réclamaient à corps et à cri les élections ne sont pas sur le terrain pour sensibiliser la population. Ils ne veulent pas de ces élections et mettent tout en marche pour faire échouer ce processus. Mais, coûte que coûte, nous devons aller aux élections.C'est la raison pour laquelle chacun de nous doit se faire enrôler.

Pour ce faire, Félix Kabange Numbi invite les habitants de Makala « à ne pas suivre le discours de l'opposition qui vise le chaos du pays ». L'autorité morale de l'ECT lance un message de paix aux jeunes de Makala :«Chacun de nous doit militer pour la paix. Je ne viendrai jamais vous demander de descendre dans la rue pour tuer. Je suis venu avec un message de paix». Auparavant, le responsable de la jeunesse de Makala, Charmant Geninga a demandé aux jeunes d'adhérer à l'ECT. Même message lancé par le chargé de la jeunesse à l'ECT, Oscar Lulu. L'opération ECT tout terrain ne compte pas s'arrêter dans la seule commune de Makala. D'autres rencontres du genre seront organisées dans les différentes communes de la capitale.