Congo-Brazzaville: TIC - Dix-neuf impétrants reçoivent leurs attestations

La cérémonie de remise des attestations s'est déroulée en présence du coordonnateur des centres d'application aux métiers d'informatique (Cami), Arsène Vembé Moukouma, en présence des représentants des ministères de l'Enseignement.

Six maintenanciers en ordinateur, trois en bureautique 2, dix en bureautique ont été attestés. S'agissant des majorants en ce qui concerne la maintenance des ordinateurs, il y a Précieux Batoumeni et David Tantou. Quant à la bureautique 2, Wath Mbouala et la bureautique 1 Chalvy Keba et Belvina Balongana.

Centre par excellence de la formation informatique, le Cami constitue une réalité forte et dynamique prônant l'autonomie des citoyens et favorisant leur épanouissement dans les technologies de l'information et de la communication. L'informatique et la communication œuvrent dans le quotidien et dans la proximité d'une nation, aux côtés des dispositifs riches et pluriels.

S'adressant aux apprenants, Arsène Vembé Moukouma leur a dit que chacun, dans ses compétences, assurera sa mission au développement de la société. Cette logique de complémentarité bénéficie directement aux jeunes. Elle trouvera son prolongement à leur savoir-faire qu'ils ont reçu au Cami. Quant aux techniciens en maintenance des ordinateurs, il s'est dit sûr et convaincu que lorsque les utilisateurs seront confrontés à un dysfonctionnement, ils seront capables de leur apporter une solution rapide et efficace. Aux apprenants du niveau 2, ils auront les clés pour mieux gérer les parties perfection d'un logiciel de bureau. Aux apprenants du niveau 1, il leur a demandé de travailler inlassablement tout en faisant le niveau 2, pour se perfectionner. « Cami continuera à travailler inlassablement au service des citoyens et particulièrement les jeunes, nous n'avons de cesse que de donner des couleurs à votre avenir, de vous accompagner dans la formation en informatique et à ses métiers. Cette formation que vous avez reçue est l'illustration de notre leitmotiv, de notre philosophie visant à permettre à chacun d'aller au bout de ses ambitions », a-t-il déclaré.

À l'issue de cette promotion, un club des maintenanciers Cami a été érigé pour mettre en situation les impétrants par manque de stage dans les sociétés de la place. Ce club fera office d'un incubateur permettant aux jeunes de se perfectionner. Notons qu'à ce jour, le Cami est à 858 apprenants inscrits depuis sa création le 2 juillet 2016. Cami fait appel aux jeunes et aux professionnels de pouvoir se former inlassablement dans les métiers de l'informatique...