Algérie: Une deuxième médaille d'or pour l'Algérie

Ils n'ont pas eu le temps de souffler ni même de savourer leurs brillantes performances lors des derniers Jeux olympiques handisport qui se sont déroulés à Rio de Janeiro que de nouvelles joutes mondiales frappent à nouveau à la porte de notre grande équipe handisport d'athlétisme qui a répondu comme à son habitude, encore une fois présente, pour le rendez-vous londonien et être ainsi parmi la crème des meilleurs athlètes handisport de la planète

Après la médaille d'or de Mounia Gasmi arrachée dans la douleur, vendredi soir dans le lancer du club (F32), ne voulant pas déclarée forfait l'athlète qui souffrait au poignet s'est hissée malgré tout à la première place avec un lancer de 25,07 surclassant ainsi les 9 athlètes en lice dans le concours, dans une déclaration à l'APS elle déclarera «très contente" de sa médaille d'or et qu'elle dédie à "toute l'Algérie et au président de la République", une autre fille s'est drapée d'or en l'occurrence, l'athlète Nassima Saïfi, dans le concours du lancer du disque (F57)de samedi soir, l'athlète a doubler la mise en or en offrant à l'Algérie, sa deuxième médaille vermeille lors des 8èmes Championnats du Monde d'athlétisme handisport à Londres, avec un jet de 30,05 m, notre compatriote, elle décroche ainsi sa 6ème médaille d'or dans le lancer du disque, de sa carrière, en réalisant un jet de 34,05 m, surclassant les dix participantes à cette épreuve, rappelant que cette athlète a été 4 fois championne du monde et 2 fois championne paralympique dans sa spécialité, notre championne est détentrice du record du monde dans le lancer du disque qui est de 34,68m, dans une déclaration à la presse elle déclarera qu'elle était "contente d'avoir réussi à garder le titre et satisfaite d'avoir pu maintenir la même performance". Elle appréhende quand même, l'épreuve du lancer du poids ou elle est engagée lors du dernier jour de la complétion

Notons la contre performance de Samir Nouioua (T46) qui n'a pas convaincu, se consolant avec une médaille d'argent dans le 1500m pour un chrono dem3:58.78, laissant le jeune Ougandais lui passer sous le nez, et créant la surprise de la journée, selon son entraineur Tajer Amir Nassima ce faux pas est dû en grande partie à «une mauvaise préparation», de son côté, Safia Djelal n'a pas vraiment brillée se contentant de la 4ème place avec 26,57m dans un concours jumelé des F56 et F57 au javelot.

Malgré la mauvaise prise en charge de la préparation de ce rendez-vous londonien, par les dirigeants et les autorités compétentes du secteur, le choix des athlètes s'est fait parmi les mieux aguerries pour représenter le handisport algérien en Grande Bretagne, la fédération a injecté du sang neuf en incorporant deux nouveaux athlètes aux potentiels et qualité "non-négligeables», il s'agit de Walid Rezouani (F51) et d'Abdelkrim Krai (T38) qui ont impressionné les responsables lors du dernier championnat d'Algérie à Alger avec un bon niveau international.

L'équipe nationale d'athlétisme fera tout son possible pour donner le meilleur et se hisser parmi les grandes nations ayant une tradition dans ce domaine.