Cote d'Ivoire: Ouattara échange avec une délégation de la conférence des évêques catholiques et le Pca d'Agra

Il a réitéré sa volonté d'aider les petits producteurs à améliorer leur méthode de culture, à avoir accès à des financements et des semences de qualité ainsi que la possibilité d'améliorer leurs produits sur le marché. M. Strive MASIYIWA a également indiqué vouloir aider les jeunes à devenir des producteurs et à trouver des emplois lucratifs dans le secteur de l'agriculture.

Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, nouveau président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, a souligné sa volonté de se mettre au service de cette conférence, de l'église et de la société ivoirienne et a lancé un appel à l'union pour la recherche du bonheur pour notre pays.

