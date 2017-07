Malgré ses nombreuses occupations, il n'a pas coupé les amarres avec son groupe de presse Le Réveil, qui édite le quotidien « Le Nouveau Réveil » et l'hebdomadaire « VIP Magazine ». Tout premier président du Gepci (Groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire), c'est sous sa houlette que les patrons de presse et le synappci (syndicat national des agents de la presse privée de Côte d'Ivoire) ont signé la convention collective des médias en Côte d'Ivoire.

Denis Kah Zion a doté Toulepleu de nombreuses infrastructures dont un hôtel de ville et une radio communautaire. PCA de la Poste de Côte d'Ivoire, il conduit en tandem avec le directeur général, Isaac Gnamba-Yao, avec sérieux et rigueur la politique de redynamisation de cette entreprise étatique, qui était au bord du gouffre. Journaliste, Denis Kah Zion l'est aussi et le demeure dans le corps et l'âme.

Aujourd'hui, il béné- ficie du soutien et de la confiance du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, parce que tous voient en lui, un maire exemplaire, soucieux de l'épanouissement de ses administrés et du développement de sa ville.

Le meilleur maire-communicant 2017, c'est lui ! Premier magistrat de la commune de Toulepleu, Denis Kah Zion a été distingué lors des Ascom 2017. Ce prix récompense la compétence et l'abnégation d'un travailleur acharné, d'un journaliste émérite qui a fait ses preuves, et qui se relève aujourd'hui comme un homme politique averti, un acteur du développement de premier choix. Sa localité, Toulepleu, est aujourd'hui l'exemple type du vivre ensemble, du développement durable de proximité.

Copyright © 2017 Le Patriote. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.