Cote d'Ivoire: Francophonie - Abidjan fait sa toilette

Quelques minutes plus tard, l'espace est totalement débarrassé des sachets et autres détritus qui jonchaient le sol et les jardins attenants. Les caniveaux sont également curés. Port-Bouët, Treichville et Attécoubé ont également reçu la visite de l'équipe ministérielle.

Résultat : les sachets d'eau et de jus jetés après utilisation encombrent les trottoirs et accotements.

En quelques minutes l'espace est rendu salubre. Un peu plus bas, le spectacle qu'offre le célèbre carrefour la Vie de Cocody frise la désolation. Les vendeuses d'eau et de jus en sachet plastique inondent les différents points de ce carrefour.

Copyright © 2017 Le Patriote. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.