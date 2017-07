Guinée: Une ancienne proche de Conté rejoint Sidya Touré

Cellou Dalein Diallo et ses pairs de l'opposition ont animé un meeting à Conakry pour dénoncer… Plus »

Donc l'un des plus importants objectifs c'est de faire gagner notre leader à la future échéance communale, législative et présidentielle ».

Poursuivant, elle a une fois encore rassuré les membres du bureau politique national, les différents responsables et militants de mener la bataille du côté de son nouveau mentor, « le président Sidya Touré, dont la compétence à gérer les affaires tant administrative que politique, n'est plus à démontrer dans ce pays.

Dans son intervention, Koumba Diakité , a fait savoir devant plusieurs militants et sympathisants l'UFR , qu'elle est venue pour apporter son expérience au nouveau parti : « je suis arrivée dans cette salle avec deux choses, une paire de chaussure (1) et un carnet pour que nous définissions les stratégies ensemble et aller à la conquête des militants partout où ils se trouvent.

Copyright © 2017 Aminata.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.