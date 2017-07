Burkina Faso: Aziz Dabo - « Bassolé est simplement victime de la méchanceté de ses adversaires »

J'ai même entendu d'un juriste que c'est un arrangement entre amis onusiens. Alors si l'ONU va jusqu'à préférer les intérêts d'un individu à ceux du droit et de notre nation, je pense que cet individu devrait mériter respect et considérations. (Rires).

Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'avais prédit cela : le retour au laboratoire de certains intellectuels pieds cassés pour encore enfoncer le peuple burkinabè et attiser la haine.

Dès lors, cette décision de l'ONU vient rétablir aux yeux de l'opinion avertie et lucide, les nombreux manquements liés au cas Bassolé et surtout, indique clairement qu'il est simplement victime de la méchanceté de ses adversaires. C'est encore une gifle magistrale infligée au Burkina Faso. Ce qui est regrettable.

