Guinée: Cellou Dalein Diallo à propos du meeting de Kaloum - « Je suis fier qu'il n'y ait pas eu de mort »

Cellou Dalein Diallo et ses pairs de l'opposition ont animé un meeting à Conakry pour dénoncer… Plus »

Mais s'il y' a pas de contre, si les forces de l'ordre font leur travail en essayant d'assurer l'ordre et la sécurité des manifestants aucun problème n'arrivera parce que la manifestation est un droit constitutionnel autorisé sur les voix et les places publiques »l

On a rencontré quelques difficultés à Tombo , il y a des jeunes qui se sont attaqués au cortège , mais nous entions déjà informés on avait attiré l'attention des autorités sur ces agissements des extrémistes du RPG arc-en-ciel qui ont voulu utiliser la jeunesse de Kaloum de saboter notre meeting. Je pense qu'ils ont échoué aujourd'hui je suis fier il n'a pas eu de morts ni de blessés graves »

