Le 10 juin dernier, deux attaques ont été dirigées simultanément contre le Parquet de grande instance de Matete et le bureau de la police du district de Mont-Amba. L'attaque du Parquet a fait deux morts dont une policière alors que celle du district de Mont-Amba avait occasionné l'évasion des détenus ainsi que l'incendie des bâtiments et véhicules.

Quatre attaques des symboles et institutions de l'Etat ont été enregistrées, en l'espace de deux mois, par des hommes armés non identifiés.

Les points de contrôle nocturne et les bouclages de certains quartiers depuis plus d'un mois n'ont pas empêché des attaques ciblées contre les édifices de l'Etat parfois en plein jour.

