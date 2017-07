Tunisie: Les plages prises d'assaut par les estivants

Destiné à créer de l'animation sur la plage de Chaffar, le programme national de plein air « Natation et activités » a démarré le samedi 8 juillet courant pour se poursuivre jusqu'au 25 du même mois. S'inscrivant dans le cadre du tourisme des jeunes, ledit programme comprend différentes sortes d'activités telles que la natation, les jeux de plage, le beach-soccer, etc.

Contrairement à ce que l'on a tendance à croire, il s'agit, selon nos sources, de concessionnaires installés en vertu de droits de concessions obtenus auprès de l'Apal, laquelle ne semble pas préoccupée outre mesure par les désagréments causés aux citoyens, forcés, la mort dans l'âme, de se soumettre au diktat de gens sans scrupules, de bandits de grands chemins, forts de l'impunité et se croyant permis de dépouiller d'honnêtes gens ne demandant qu'à profiter paisiblement de moments de détente et de rafraîchissement au bord d'une plage censée être publique.

Il n'empêche que, selon de nombreux témoignages, le plaisir des citoyens se trouve souvent gâché par le racket exercé par de gros bras, au langage grossier et vulgaire, qui recourent à l'intimidation et à la menace pour imposer aux baigneurs la location de parasols, de tables et autres sièges, sans compter l'extorsion d'un droit d'accès aux véhicules.

Pour ce qui est de Chaffar, les crédits nécessaires à l'aménagement de cette plage, fréquentée d'ordinaire par 150 000 estivants à pareille période de chaque saison estivale, risqueraient d'enregistrer une baisse notable, sachant qu'elle n'est plus administrativement rattachée au gouvernorat de Sfax, mais, désormais, à la municipalité de Mahrès, institution aux moyens financiers et logistiques par trop modestes.

C'est ainsi que le collectif environnement et développement a entrepris la recharge de la plage du Casino en sable fin, moyennant une enveloppe de 60 mille dinars, à la charge de l'Apal, l'installation de bancs publics et de parasols, ainsi que la mise en place de l'éclairage public. Du point de vue sécurité, le collectif a mis à la disposition des agents de sécurité des locaux pourvus de toutes les commodités, qui sont déjà opérationnels.

