Cote d'Ivoire: Alfred Dan Moussa (Dg de l'ISTC) - « Le pays doit être dans le peloton de tête »

Cette journée a été ponctuée par des prestations des étudiants qui ont travaillé sur des reportages à savoir le transport fluvial (presse papier), le traitement de l'actualité nationale et internationale(antenne expérimentale télé et radio)et aussi la récompense de la meilleure agence conseil en communication dont le thème était la stratégie de communication en vue de sensibiliser la population ivoirienne sur la fraude de l'électricité.

Selon lui, ils sont prêts à intégrer les grandes entreprises privées et publiques. Il a, par ailleurs, conseillé à leurs "cadets" d'éviter les raccourcis et de développer la valeur du travail car, dira-t-il, seul "le travail paye et libère".

La 14ème édition des journées du communicateur s'est tenue les 13 et 14 juillet 2017, à l'Institut des sciences et techniques de la communication (Istc polytechnique).

