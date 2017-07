Le comité électoral national devant conduire le processus électoral de la Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire (Mugef.ci) a été installé officiellement par Jean-Claude Kouassi, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale.

S'adressant au comité lors de cette investiture le mercredi 12 juin 2017, au siège de la mutuelle à Abidjan-Plateau, le ministre a exhorté au respect ferme du calendrier électoral.

« Tout le monde attend, de la Mugef.ci, qu'elle démontre, au sortir de ces élections, sa maturité et sa vitalité. Mettez-vous donc au travail, dans l'intérêt de la Mugef.ci, mais aussi et surtout, dans l'intérêt des mutualistes et de la Côte d'Ivoire », a conseillé Jean Claude Kouassi.

Il a mis un accent particulier sur le respect du calendrier électoral de même que le code électoral : « Vous devez impérativement vous approprier les consignes suivantes : appliquez scrupuleusement le code électoral, les statuts et règlements intérieurs de la Mugef.ci, assurez la bonne organisation des élections, à travers la maitrise du calendrier électoral et des dépenses.

Ne faites aucune déclaration publique ou privée pouvant laisser penser que vous auriez pris parti pour tel ou tel candidat ».

Composé de 6 membres, ledit comité électoral est présidé par Me Zinda Sawadogo, avocat et représentant le ministre Jean-Claude Kouassi. Face au chalenge de la crédibilité du scrutin recommandé par le ministre, Me Zinda Sawadogo a donné l'assurance d'être à la hauteur de la tâche.

« Si c'est un honneur, c'est avant tout une grande responsabilité. Nous ne comptons pas seulement sur nos forces.

Nous ne pourrons pas conduire ce processus sans, d'une part, nous attacher, d'une façon ferme, à l'ensemble des textes qui gouvernent la Mugef.ci, et qui régissent le renouvellement des instances.

Nous nous engageons formellement à les respecter. Mais au-delà de ces textes, nous nous engageons également à collaborer avec chacune des instances de la Mugef.ci », a promis Me Zinda Sawadogo.