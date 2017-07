Algérie: Neghiz arrête la liste des 23 joueurs, El-Orfi forfait

L'entraineur du NA Hussein-Dey (Ligue 1 algérienne de football) Nabil Neghiz a arrêté la liste des 23 joueurs retenus pour le Championnat arabe des clubs champions, prévu en Egypte du 21 juillet au 6 août.

L'entraineur du NA Hussein-Dey (Ligue 1 algérienne de football) Nabil Neghiz a arrêté la liste des 23 joueurs retenus pour le Championnat arabe des clubs champions, prévu en Egypte du 21 juillet au 6 août. Le milieu défensif Hocine El-Orfi, blessé, a déclaré forfait pour cette compétition, alors que Zemiti, Ferhat, Roudine, Goudjil, ont été écartés pour des choix tactiques de l'entraineur. Le milieu de terrain guinéen Mohamed Coumbassa ne fera pas également le voyage en Egypte, lui qui reste aux abonnés absents. En matière de recrutement, le Nasria a été très actif dans le marché des transferts en engageant pas moins de 11 joueurs dont le gardien de but Kheireddine Boussouf, qui effectue son retour chez les Sang et Or après une saison passée au MC Alger. Lors de la Coupe arabe des clubs champions, relancée par l'Union arabe de football (Uafa) après une absence de quatre ans, le Nasria évoluera dans le groupe A en compagnie du Al Ahly du Caire (Egypte), d'Al-Wihda (Emirats arabes unis) et d'El-Fayçali (Jordanie).

Les Sang et Or entameront le tournoi face à Al-Wihda (Emirats arabes unis) le samedi 22 juillet. L'ancien entraineur-adjoint de l'équipe nationale Nabil Neghiz a reconnu la difficulté de la mission qui attend les siens en terre égyptienne, en raison d'abord du retard accusé en matière de préparation de ce rendez-vous, et aussi le remodelage qu'a connu le groupe husseindéen. «Je pense que nous accusons un grand retard dans la préparation. Des tournois de cette envergure nécessitent plus d'un mois et demi de travail. La mission est loin d'être facile avec un effectif qui subit des changements à hauteur de 50% environ», a-t-il avoué. Pour préparer ce rendez-vous arabe, le NAHD a disputé deux matchs amicaux face à la sélection olympique de Palestine soldés par deux victoires (3-1) et (1-0).

Liste des 23 joueurs retenus :

Gardiens de buts : Merbah Gaya, Boussouf Kheireddine, Bouhalfaya Zakaria

Défenseurs : Bouzidi Abdelghani, Allati Walid, Khacef Mohamed Noufel, Boutebba Sofiane, Herida Mohamed, Khiat Abdelghani, Laribi Hocine, Oukkal Lyes

Milieux : Brahimi Belkacem, Harrag Chamseddine, Addadi Toufik, Ouali Billel, Chouiter Abderraouf, Azzouz Maher

Attaquants : Gasmi Ahmed, Ait Abdelmalek Ryad, Ardji Walid, Ouhadda Zakaria, Chekhrite Mohamed, Haroun Ali.