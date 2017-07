Algérie: «8 000 logements AADL seront distribués en août à Sidi Abdellah»

Des instructions fermes ont été données, hier à Alger, par le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, aux chefs de projets et aux responsables des entreprises auxquelles ont été confiés les travaux de réalisation des différents chantiers qui s'inscrivent dans le cadre du développement urbain, afin de délivrer les projets dans les délais prescrits

Des instructions fermes ont été données, hier à Alger, par le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, aux chefs de projets et aux responsables des entreprises auxquelles ont été confiés les travaux de réalisation des différents chantiers qui s'inscrivent dans le cadre du développement urbain, afin de délivrer les projets dans les délais prescrits. Lors de sa première sortie de travail et d'inspection sur le terrain, le Premier ministre s'est rendu à la nouvelle ville de Sidi Abdellah, où il a procédé à l'inauguration de plusieurs projets. Sur les lieux, M. Tebboune, accompagné d'une importante délégation ministérielle ainsi que de nombreux responsables locaux et élus, a entamé sa visite par l'inauguration de la première tranche du 1er tronçon de la double voie (1,5 km sur un total de 10 km), reliant le nord de la ville de Zeralda à Sidi Abdellah et le cyber-parc de cette nouvelle ville.

Par la suite, il a procédé à l'inauguration de la 2e tranche du programme de logements 3 280 unités. Cette tranche compte 2 080 logements de la formule location-vente (Aadl) et 1 200 logements publics promotionnels (LPP). Selon le Premier ministre, 16 000 logements de type location-vente (Aadl) devraient être livrés à Sidi Abdellah (Alger) d'ici à novembre prochain, ce qui portera le nombre total de logements distribués dans ce cadre dans cette ville nouvelle à 26 000 unités. 8 000 logements Aadl seront distribués en août prochain à Sidi Abdellah, a précisé M. Tebboune, ordonnant aux parties en charge du projet de préparer 8 000 autres unités à distribuer en novembre prochain.

Au cours de cette visite d'inspection et de travail afin de s'enquérir de l'état d'avancement du programme de développement, dans la wilaya d'Alger, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi du programme du président de la République, le Premier ministre a insisté sur le respect des délais et ordonné aux entreprises de multiplier les efforts pour achever le travail. Pour conclure sa visite, M. Tebboune a procédé à la pose de la première pierre d'un projet de réalisation de plus de 14 000 logements. Il affirmera que la ville nouvelle de Sidi Abdellah sera définitivement livrée fin 2018 et début 2019. Par la même occasion, le plan d'aménagement de la nouvelle ville a été présenté par la directrice générale des villes en présence du Premier ministre.

Dans ce contexte, il a été rappelé que plus de 10 000 logements ont été livrés en décembre 2016 dans le cadre de la première tranche du programme de logements, soulignant que l'inauguration du projet a été faite par le président de la république Abdelaziz Bouteflika. «Afin de réaliser le projet de la ville nouvelle de Sidi Abdellah, le gouvernement a mobilisé tous les moyens nécessaires. Un budget assez important a été, donc, consacré à la réalisation des projets qui s'inscrivent dans ce cadre», a-t-elle expliqué. Par la suite, un exposé sur la nouvelle ville citée a été présenté au public présent à l'aide d'un data-show pour mieux ressortir le taux d'avancement des projets. Cet exposé a montré que toutes les commodités sont assurées aux habitants des quartiers de cette ville.

Lors de sa tournée, le Premier ministre a également inauguré l'Ecole supérieure de la sécurité sociale avant de se rendre à l'Ecole supérieure d'hôtellerie et de restauration, où il a présidé la cérémonie de sortie de la première promotion d'étudiants diplômés de cette école. Dans l'après-midi, M. Tebboune s'est rendu à la grande mosquée pour s'enquérir de l'état d'avancement travaux sur les lieux.