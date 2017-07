Cameroun: Présidentielle 2018 - Le Mpodol Jean Marc Ngoss confirme sa candidature

Au Cameroun, une enquête est en cours et une cellule de crise a été mise sur pied après le… Plus »

Après le meeting de Yaoundé très couru et agrémenté par les prestations artistiques, notamment celle de l'artiste Armand Laklass revenu fraîchement de Dubaï où il était en tournée, en réponse à l'invitation du Président il Jean Marc Ngoss, le PEA48 déposera ses valises tour à tour à Bamenda, Garoua, Maroua, Ngaoundere, Douala et retour à Yaoundé le 13 septembre prochain pour un autre meeting donc le lieu sera dévoilé d'ici là, question de rendre hommage au nationaliste Um Nyobe assassiné à l'ancien palais présidentiel, actuel musé national le 13 septembre 1952.

Au cours de son meeting tenu le 13 juillet 2017 à Yaoundé, le Mpodol Président Jean Marc Ngoss a déclaré qu'il est question à ce jour, bien plus qu'hier, de redonner au grand Peuple camerounais les moyens d'espérer, l'occasion de reprendre confiance, de croire en son destin collectif, tout en lui présentant des options claires pour l'avenir malgré les divergences. Pour lui, le PEA 48 veut faire du camerounais qui est sa priorité, un citoyen roi et fier chez lui, hospitalier, accueillant vis-à-vis des étrangers sur son sol, bref une nation modèle, exemplaire, aux yeux des autres. Joignant la parole à l'acte, le leader du G-18 a procédé à l'incinération publique du célèbre livre de Machiavel. Pour le Mpodol, au lieu du "Quarantisme" qu'il prône, Machiavel à contribué à détruire l'Afrique parce que tous les chefs d'État et en particulier, celui du Cameroun, appliquent bêtement sa philosophie qui ramène nos peuples en arrière.

Personne ne voulait rater ce meeting tant attendu. Elles sont venues de tous les coins de Yaoundé pour rallier Mfandena lieu du meeting organisé par le parti de l'Esprit d'avril 48 (PEA48), créé en mars 2007. Disséminé dans les dix régions du Cameroun, ce parti politique aux militants épris d'amour de paix, attachés à Dieu, à la République et aux principes démocratiques dans le strict respect des lois et institutions du pays, entend combler les attentes du peuple camerounais.

