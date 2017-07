Cameroun: Crise à la Fecafoot - Un comité ad hoc créé

Au Cameroun, une enquête est en cours et une cellule de crise a été mise sur pied après le… Plus »

Le 12 novembre 2015, ladite Chambre avait annulé l'élection de Tombi à Roko Sidiki comme président de la Fecafoot. En marge de cette résolution, les membres du Comité exécutif de la Fecafoot ont constaté la résiliation de plein droit, des conventions de partenariat entre la Fecafoot et la société Prime Potomac concernant la construction des stades dans les villes de Bamenda, Bagangté, Bafia et Sangmélima .

Elle est composée de : Alioum Alhadji (président), Francis Mveng, Charles Nguini (membres) et Patrick Eugène Ebode Tsanga (rapporteur). Dans une autre lettre datée du 14 juillet, initiée par le chef du département disciplinaire de la Fifa, Jaime Cambreleng et adressée à Abdouraman Hamadou, président d'Etoile filante de Garoua, la Fifa réaffirme sa position contenue dans la lettre datée du 26 juin.

D'après un communiqué publié à la fin des travaux, l'on apprendra qu' « après analyse des sentences rendues par la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun, le Comité relève de multiples violations par la dite chambre tant des dispositions légales que des règles cardinales de l'arbitrage ». Les participants ont donc décidé de créer une Commission Ad hoc chargée d'examiner « cette situation et de proposer des solutions idoines ».

Les décisions de Conakry étaient attendues. Le 11 juillet dernier, la Fédération internationale de football association (Fifa) organisait une réunion de « conciliation » entre la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) et des acteurs du football camerounais qui contestent la légitimité de l'exécutif en place. Il s'agit, entre autres, de Joseph Antoine Bell (Bandjoun Fc), John Balog (Authentic Fc) et Prosper Nkou Mvondo (Ngaoundéré Fc).

