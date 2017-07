Ile Maurice: Contrat de MT - Un agent MSM du n°8 touche le gros lot

S'il met également en avant «plus de transparence dorénavant au sein de MT», Suraj Ray évite de s'attarder sur le contrat décroché par Perfect Job Company Ltd. «Ce sont de petites choses de tous les jours et comme cela relève du procurement, je ne pourrai faire de commentaire.»

Pour sa part, Sanjay Karria, que l'express a interrogé, jeudi, affirme qu'il n'a aucun contrat à son nom et se défend d'avoir un quelconque lien avec Perfect Job Company Ltd.

Ensuite, celui de Sadaven Chocken, un agent du Mouvement socialiste militant (MSM) au nº8. Selon le registre officiel du Registrar of Companies, le dernier nommé est l'unique actionnaire de Perfect Job Company Ltd, avec un capital de Rs 100 000. Il est aussi le seul directeur de la compagnie. L'express a tenté de le joindre, en vain.

Perfect Job Company Ltd. Ce nom ne vous dit peut être rien. Ce qui est certain, c'est qu'il parle à beaucoup au nº8, Moka-Quartier-Militaire. La société, domiciliée à avenue Myosotis, Saint-Pierre, a été enregistrée le 9 juillet 2014.

