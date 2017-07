Madagascar: CGM Analakely - L'École des batteries Mendrika R. fête ses 20 ans

Un show de taille présenté par les trente quatre élèves inscrits dans l'établissement fondé et géré par Mendrika Rasolomahatratra. Le rendez-vous a été fixé dans l'après-midi du 15 juillet, au Cercle germano-malagasy à Analakely.

La salle a été remplie de nombreux parents et des proches des talentueux participants. Garçons (Fety, Rija... ) et filles (Hantsa, Sarobidy, Ange, Manoa... ), petits et grands (Hasina, Blue... ), débutants (Maeva... ) et avancés (Titan, Aaron... ) ainsi que ceux (Kevin, Josio) qui ont déjà terminé les quatre années de cours à l'École des batteries Mendrika R. ont été à la hauteur de leur niveau respectif.

Ils ont tour à tour partagé un superbe concert de démonstration réalisé en solo (Johan, Sarobidy, Mahenika... ), en duo (Sarobidy et Misafidy Ramiandrasoa-Ratsivalaka), en trio et également en quartet avec la participation des guitaristes et clavistes. Durant 3h30 mn, l'assistance a vécu un formidable cocktail de sons à travers les coups de baguettes magiques. Ceux-ci ont été mélangés aux partitions tantôt funky, tantôt jazzy, parfaitement maîtrisées par les animateurs bien actifs et très dynamiques sur la scène, dont le fond a été décoré d'un magnifique tableau signé R'Faral, une plasticienne de renom.

À mentionner aussi la remarquable contribution de Finengo à la présentation et celle du compétent duo Faly Rakotonindrainy et Olivier Ralalandrianomentsoa pour assurer une impeccable sonorisation. Ce concert de clôture de l'année 2016 a été aussi la grande occasion pour célébrer le 20e anniversaire de l'établissement. Une fête méritée avec un partage de gâteau et une prise de photo collective des participants avec leur maestro, Mendrika Rasolomahatratra. Ce dernier remettra bientôt les diplômes des élèves qui ont terminé leurs études.