Madagascar: Diana - Ultra Trail 2017, c'est parti

Le coup d'envoi de la deuxième édition du Racing Madagascar Ultra Trail 2017 a été donné jeudi à Anivorano. Il s'agit exactement d'une course de trail running (une course à pied sur sentier) organisée par Boogie Events, filiale sportive de Boogie Pilgrim, Tour opérateur malgache installé depuis trente ans dans la capitale.

Après le succès de la première édition, Racing Madagascar est devenu un rendez-vous sportif annuel axé sur trois fondamentaux, à savoir le défi sportif, la découverte touristique et la solidarité sportive. Les maîtres mots de la manifestation restent inchangés : le sport, le plaisir, la convivialité et la solidarité.

Au total vingt neuf trailers de tous horizons ont pris le départ de la première étape. Ils ont à parcourir 150km sur six étapes en six jours. Si le célèbre coureur Sud-Africain, Thabang Madiba, n'est pas venu, de nouveaux participants venant des États-Unis, de Suède... sont présents.

Chaque jour, les athlètes parcourent une distance différente. Racing Madagascar est une course semi-autonome. Les coureurs doivent emporter avec eux ce qu'ils veulent manger et boire pendant le temps de course, laissant leurs bagages dans les campements. L'épreuve est chronométrée avec des limites suffisamment larges pour permettre à tous de courir à son rythme.

Le tracé de la course passe par les lieux magnifiques de la partie orientale du district d'Antsiranana-II avant de finir la compétition par une course solidaire, organisée avec la Fédération malgache d'athlétisme, dans la capitale du Nord, le 16 juillet. Le trail par étapes a démarré à la cascade de Beamalona en single track et, progressivement, les participants suivent des sentiers de charrettes à zébus, avant de passer sur des pistes de terre praticables en 4×4 pour traverser la RN 6.

L'organisation a surtout programmé la solidarité avec le club handisport d'Antsiranana en organisant une course de tricycle le dernier jour. « Outre le tourisme sportif, l'Ultra Trail 2017 est une occasion de valoriser les jeunes sportifs malgaches à améliorer leurs performances afin d'atteindre le niveau international, car la course est maintenant reconnue par l'ITRA », explique Sonja Gothlebe, directeur de l'évènement.