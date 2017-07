Cote d'Ivoire: VIIIes Jeux de la francophonie - Derniers préparatifs à Abidjan

Moi je suis très content. On n'a jamais su qu'un jour on allait avoir cet événement. C'est une première dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, donc c'est encourageant ».

En face de la Fédération ivoirienne de football à Treichville, l'avenue est nettoyée et dégagée. Les étals des vendeuses d'Attieké ont été déplacés, il y a quelques jours : « On a dégagé les routes.

Le long des trois ponts d'Abidjan et des principales artères de la ville, les drapeaux sont hissés et les décorations installées. Le vice-président Daniel Kablan Duncan assure que les infrastructures sont prêtes pour accueillir l'événement, mais du côté des habitants les avis sont partagés.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

