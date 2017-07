Afrique: Génerescence Business Connexion - Succès de la Caravane sur Casablanca

Lancée il y a un mois à Marrakech, la caravane «Génerescence Business Connexion» est arrivée ce samedi à Casablanca.

Une étape ponctuée d'une belle réussite, marquant dans la foulée la montée en en puissance de ce Road-show national centré cette année autour de la thématique « Entreprises régionales : Performance, Accès au financement et Export» et les objectifs sont les suivants : renforcer les moyens de performances et liens entre acteurs économiques des régions, mais aussi leur proximité avec les réseaux et structures d'accompagnement.

Organisé par le Cabinet GENERESCENCE, en Collaboration avec le Centre régional d'Investissement de Casablanca-Settat, l'Asmex, Afineety, BDO, et avec le soutien exclusif du groupe EPEGA Assurances, «Génerescence Business Connexion» est arrivé dans la capitale économique avec cette thématique centrée sur les trois problématiques majeures auxquelles sont généralement confrontées les entreprises nationales, pour ne pas dire régionales.

Il s'agit ainsi de répondre aux interrogations et attentes des acteurs économiques et permettre par la même occasion aux réseaux d'accompagnement de renforcer leur proximité et leur action dans les régions.

«Génerescence Business Connexion» est un espace fédérateur au service des acteurs économiques et réseaux d'accompagnement nationaux publics et privés. Le programme offre une occasion exceptionnelle de réunir l'essentiel des réseaux nationaux et banques pour aller à la rencontre des acteurs économiques des régions.