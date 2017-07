Mauritanie: Le commissaire aux droits de l'homme donne le coup d'envoi du financement d'un groupe de projets générateurs de revenus à Bousteila

Le commissaire aux droits de l'homme et à l'action humanitaire, M. Cheikh Tourad Ould Abdel Maleck, accompagné du wali du Hodh Charghi, M. Mohamed Ould Mohamed Lemine Ould Bellamech, a donné, à partir de la ville de Bousteila, le coup d'envoi officiel du financement d'un groupe de projets locaux générateurs de revenus et de la distribution d'importantes quantités des dattes à Bousteila, à Nema et à Oualata.

Les projets, financés par le fonds d'aide et de secours relevant du Commissariat, consiste à la mise en place des poulaillers, des boucheries et des fermes maraîchères pilotes et au financement des boutiques collectifs à des prix réduits.

Le commissaire a souligné que l'arrondissement de Bousteila a bénéficié des projets de développement et de plusieurs services qui ciblent les couches les plus nécessiteuses, notamment dans le domaine des infrastructures.

Il a par la suite passé en revue devant les habitants de cette ville les amendements constitutionnels proposés, notamment ceux liés au rôle des conseils régionaux dans le développement local et la promotion de la démocratie, ajoutant que le changement du drapeau vise à rendre hommage aux sacrifices des martyrs.

Il a enfin exhorté les habitants à voter oui en faveur des amendements eu égard à leur importance pour le citoyen et la patrie.

Les habitants de Bousteila ont, quant à eux, loué ces importants projets, qui auront des retombés positives sur les citoyens, appelant à les généraliser aux autres villages et communes relevant de l'arrondissement.