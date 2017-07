Ile Maurice: Commission drogue - Ti Ner le repenti veut se confesser

Les enquêteurs ont conclu que le caïd de la drogue cherche à discréditer la commission et à disculper certains avocats. Lors de cette rencontre, il a expliqué qu'il est victime de harcèlement de la part de l'assistant surintendant de police Hector Tuyau et du commissaire des prisons.

Impossible d'en savoir plus sur les questions que la commission a l'intention de lui poser. Mais des sources informées croient savoir qu'il parlera des ramifications du réseau interne à la prison ou encore du fait qu'il dénoncera d'autres avocats et personnalités impliqués dans le trafic de drogue et le blanchiment d'argent.

En effet, les informations que donnerait Ti Ner lors de son audition seront cruciales. Dautant plus qu'il est connu comme l'un des principaux trafiquants et proche de Peroomal Veeren.

À la suite des révélations qu'il pourrait faire, la commission passera à l'étape supérieure et y verra un peu plus clair dans les ramifications entre toutes les parties prenantes.

