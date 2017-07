Cameroun: Forces de défense - Les nouveaux généraux parés

Ils ont reçu leurs attributs au cours d'une cérémonie présidée samedi dernier par le MINDEF, Joseph Beti Assomo.

Cour d'honneur de la Brigade du Quartier général samedi dernier, il est un peu plus de 10h. La voix puissante et forte du colonel Laurent Amang, directeur adjoint du Génie militaire et commandant des troupes se fait entendre : « Officiers généraux promus et porte-fanions, portez-vous à l'emplacement des cérémonies ». Les « onze » de la cuvée du 29 juin dernier quittent la tribune où ils sont installés, avec en tête les six de la gendarmerie nationale, les quatre de l'armée de terre et celui de l'armée de l'air. Chacun a à ses côtés, un jeune officier. Il s'agit des porte-fanions.

Suit la lecture du décret présidentiel qui fait de ces hommes, des officiers généraux de nos forces de défense et de sécurité. Puis le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense est invité à descendre de la tribune pour la remise des attributs. Les uns après les autres, ils reçoivent d'abord les épaulettes avec les deux étoiles en or, le chapeau qui porte les mêmes insignes puis le fanion que chacun remet à son porte-fanion. Une quinzaine de minutes viennent de s'écouler, le tout ponctué des cris et des youyous des familles très nombreuses ce matin.

A la fin, Joseph Beti Assomo regagne la tribune officielle dans laquelle se trouvent la quasi-totalité des membres du gouvernement, ceux du corps diplomatique, le gratin de la hiérarchie militaire et les attachés de défense affectés au Cameroun. Puis la voix du colonel Amang se fait à nouveau entendre. Moins puissante cette fois. Normal, bien que commandant des troupes pour cette cérémonie de remise des attributs aux nouveaux officiers généraux, il s'adresse désormais à des supérieurs : « Officiers généraux récipiendaires et porte-fanions, regagnez la tribune ».

Le pas solennel et sous les applaudissements des personnalités présentes et les cris des membres des familles, ils regagnent la tribune officielle. Les forces de défense et de sécurité camerounaises viennent de s'enrichir de onze nouveaux officiers généraux. L'assistance aura ensuite droit à un carrousel exécuté par la musique principale des armées. Le défilé militaire et une photo souvenir viendront clôturer une cérémonie riche en couleurs et en sons.