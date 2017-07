Cameroun: Naufrage d'un bateau logistique du BIR - Le chef de l'Etat prescrit une commission d'enquête

Au Cameroun, une enquête est en cours et une cellule de crise a été mise sur pied après le… Plus »

03 soldats ont pu être secourus mais le bateau semble avoir coulé au fond des eaux. Cette zone est quadrillée et fait l'objet de recherches minutieuses et intenses pour secourir d'éventuels survivants. 34 personnels sont jusqu'à présent portés disparus.

Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense informe l'opinion nationale et internationale, qu'un bateau logistique du BIR baptisé « Le Mundemba » en partance pour Bakassi pour un ravitaillement et ayant à son bord 37 personnels y compris l'équipage, a chaviré en mer au large de DEBUNSHA le 16 juillet 2017 vers 06 heures, heure locale.

