Burkina Faso: Symposium scientifique sur la consommation du sel - Alerte sur un tueur silencieux

En effet, dira-t-il, il existe un lien direct entre l'excès de sel dans l'alimentation et l'hypertension artérielle puisque les gènes qui contrôlent la pression artérielle sont aussi ceux qui régulent la réabsorption de sel au niveau des reins. Or, les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de décès dans nos pays.

« La consommation du sel : impact sur la santé et les maladies cardio-vasculaires ». C'est sous ce thème d'une importance capitale que s'est tenu un symposium organisé par la multinationale Nestlé, en collaboration avec le Centre de recherche en science biologique et nutritionnelle dirigé par le Pr Alfred Traoré.

