Ile Maurice: Trafic d'influence - Bhimla Ramloll n'échappe pas à ses six mois de prison

Ella avait plaidé non coupable. Mais le 30 juillet 2014, la magistrate Renuka Dabee devait lui infliger une peine de six mois de prison. Avec le rejet de sa motion en Cour suprême, l'ancienne conseillère n'échappera donc pas à sa sentence.

Le vendredi 14 juillet, les juges Asraf Caunhye et Aruna Devi Narain ont maintenu la peine de six mois de prison infligée à l'ancienne conseillère de la mairie de Quatre-Bornes.

Bhimla Ramloll dormira à l'ombre pendant un moment. Six mois plus exactement. La Cour suprême a, en effet, rejeté l'appel qu'elle avait fait du jugement prononcé à son encontre, en 2014, par la cour intermédiaire.

