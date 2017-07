Afrique: Symposium de la CAF - De quoi va t-on parler à Rabat ?

Tout le gratin du football africain se retrouve à partir de ce mardi à Rabat pour le Symposium de la CAF (Confédération africaine de football). Une première du genre. Parmi les sujets dont on va débattre, la CAN (Coupe d'Afrique des nations).

Le palais des congrès à #Rabat se prépare pour accueillir le #Symposium de la @CAF_Online#FRMF #Maroc #Afrique #المغرب #SYMPOSIUM_CAF_MAROC pic.twitter.com/6BP6KaUQSk

Tout le week-end, le sujet a fait débat dans les forums dédiés au football continental et sur les réseaux sociaux.

En cause, l'annonce à peine voilée de Faouji Lekjaa, président de la FRMF (Fédération royale marocaine de football) et un des hommes forts de la CAF d'une augmentation du nombre d'équipes à la CAN et la possible organisation tous les 4 ans et au mois de juin.

« Pour la CAN, plusieurs questions se posent. Doit-on rester à 16 équipes ou augmenter le nombre pour donner plus de chances à d'autres équipes nationales ?

Doit-on continuer à l'organiser en décembre alors que tout le monde nous critique à propos de cet agenda. ce calendrier perturbe le déroulement de la saison, particulièrement pour les joueurs qui évoluent dans les clubs internationaux« , a évoqué Lekjaa dans une interview à l'Economiste.

Des stars au rendez-vous !

Outre la CAN, sera évoqué lors de ces assises, les Compétition interclubs, le Développement du football, le Football des jeunes, les Partenariats internationaux, les Communication et médias, Marketing et TV et le rôle et perspectives des Footballeurs.

La CAF annonce une multitude de grands noms du ballon rond continental au rendez-vous. « Une bonne brochette d'anciennes gloires du football africain sont annoncées : Joseph-Antoine Bell, Rabah Madjer, Ahmed Faras, « Jay-Jay» Okocha, Badou Zaki, Anthony Baffoe, Mohammed Timoumi, Hossam Hassan, Patrick Mboma, Gérémi Njitap...

Mais aussi des dirigeants de clubs comme Roger Ouegnin, le président de l'Asec, ou encore Irvin Khoza, le président des Orlando Pirates d'Afrique du Sud« , lit-on sur le site officiel de l'instance.

A l'issue du symposium, une réunion du Comité exécutif de la CAF ainsi qu'une Assemble général seront tenues pour amender les recommandations.