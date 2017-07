Angola: Le vice-président à Namibe pour inaugurer l'Académie halieutique et des sciences marines

Luanda — Le vice-président de la République, Manuel Vicente, s'est rendu lundi à la province de Namibe, pour inaugurer l'Académie halieutique et des sciences marines.

A l'aéroport international 4 de Fevereiro, Manuel Vicente, qui va représenter le Chef de l'Etat, José Eduardo dos Santos à cette cérémonie, a été salué par les ministres de l'Assistance et Réinsertion sociale et de la Géologie et Mines, respectivement Gonçalves Muandumba et Francisco Queiroz, ainsi qu'autres entités.

L'Académie halieutiques et des sciences marines de Namibe, le premier établissement d'enseignement supérieur en Angola, dispensera les cours de navigation, d'administration et de gestion, de mécanique navale, de la technologie et de l'organisation de transformation du poisson, de même que de l'aquaculture et des ressources marines.