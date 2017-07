Ile Maurice: Mare-Chicose - Sa vie aux côtés des ordures

En attendant, les herbes folles ont envahi les autres maisons abandonnées. L'atmosphère est lugubre et la solitude d'Ishwardutt et encore plus lourde à porter. «Cela peut devenir un danger de vivre ici. Nous avons peur. Mon premier voisin habite à un kilomètre de chez moi... »

Mais l'air vicié n'est pas le seul inconvénient, à Mare-Chicose. Les transports en commun sont rares, contrairement aux rats. Et puis, pour se rendre à l'école, parfois, des enfants s'accrochent aux camions-bennes, qui font le va-et-vient au centre d'enfouissement. La faute aux transports en commun qui semblent avoir développé une allergie à l'endroit. «Nou finn ékrir NTA ki ti avoy so bann inspekter. Mé banla pa mem rantré, zot ress dan lakrwazé, krwaz lébra, nanyé zot pa fer», déplore Ishwardutt. Quid de la réponse du ministère ? «Ils nous ont dit qu'ils travaillaient sur le dossier.»

Cela fait 35 ans que le vieil homme, aujourd'hui âgé de 63 ans, habite là, à Mare-Chicose, à quelques pas du centre d'enfouissement, dans sa petite case en tôle, faite de bric et de broc. Et il en a marre. «Le gouvernement ne nous écoute pas», lance-t-il sur un ton las. Tout comme les 22 autres familles, il attend de pouvoir respirer un peu d'air frais. La puanteur, il en a assez, dit-il.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.