Ile Maurice: Sourds-muets et la conduite - Autorités aveugles

Ces obstacles, les sœurs de Christelle, Jenny et Millen, les ont aussi rencontrés alors qu'elles tentaient de l'aider. «Certains m'ont proposé de lui offrir deux cours gratuits sur une base humanitaire, ne pouvant rien faire de plus», raconte Jenny. «Lasse d'attendre, Christelle a finalement appris à conduire avec notre soutien.» Et aujourd'hui, même si elle doit être assistée, Christelle maîtrise le volant. Mais quid du permis ?

«On m'a demandé d'effectuer des tests à l'hôpital et de porter des appareils auditifs pour avoir mon learner. J'ai suivi leurs recommandations, mais à ce jour, je n'ai toujours pas eu de retour», dit Christelle, qui confectionne des bijoux dans une compagnie privée, à Port-Louis. Malgré cela, elle ne baisse pas les bras et sollicite un moniteur d'auto-école. Mais là encore, elle est confrontée à la réticence des profs.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.