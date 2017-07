Gabon: Crise Post-électorale - Les opposants auront-ils la liberté d'accueillir Jean Ping à son arrivée à Libreville ?

Le programme n'est pas encore connu mais il est fort probable que les partisans de l'ancien président de la Commission de l'Union africaine se rendent nombreux à son arrivée, comme cela s'est fait en Europe et surtout en France. Cependant, l'accès au hall de l'aéroport et les alentours pourraient être interdit, comme par le passé. L'aéroport quadrillé par des agents parfois encagoulés, est fermé à tout individu ne présentant pas un billet d'avion pour justifier sa présence sur ces lieux qui se transforment ensuite en théâtre d'arrestations frisant la bavure. Au Gabon, la violence des hommes en uniforme est quasiment devenue une coutume lors des manifestations des opposants.

