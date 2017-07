Gabon: Social - Clôture du Forum National sur la retraite.

Après deux jours de travaux en ateliers, les séminaristes issus de tous les secteurs de la société et des organismes du système des Nations Unis ont fait des recommandations au terme de ce Forum sur la retraite qui visait l'amélioration du statut et la vie du retraité gabonais. Il revient désormais aux décideurs de prendre en compte les recommandations qui ont été faites au cours de ce Forum qui a pris fin le vendredi dernier à Agondjé.

C'est le Ministre d'Etat, Ministre du développement Social et Familial, de la Prévoyance Sociale et de la Solidarité Nationale qui a clos le Forum National sur la retraite en lieu et place du Premier Ministre empêché. Ce Forum a été l'occasion de plancher sur un sujet qui est au centre d'un questionnement de tous les Etats à savoir la retraite qui constitue le nœud gordien des systèmes de sécurité sociale. En effet, celui géré par la CNSS qui comporte trois branches se trouve « déficitaire au niveau des pensions retraite » comme l'a affirmé Désiré LASSEGUE, Directeur Général de la CNSS.

Il a ajouté par la suite que « l'idée de ce forum était de comprendre qu'est-ce qui ne marche pas dans cette branche pour qu'elle soit pérenne, qu'elle retrouve un équilibre financier pour les générations futures ». C'est au cours de trois ateliers axés sur les cadres juridique, organisationnel et institutionnel pour les régimes de retraite au Gabon, le type de prestations sociales pour les retraités et le mode de financement des régimes de retraite viables et pérennes que les participants ont débattu et formulés des recommandations qui ont d'ailleurs été transmises au Ministre d'Etat, Ministre du Développement Social et Familial, de la Prévoyance Sociale et de la Solidarité Nationale.

Paul Biyoghe Mba a dit être satisfait de l'affluence très relevée de tous les secteurs et des travaux qui se sont déroulés au sein des trois ateliers dont l'objectif était « d'identifier et proposer des solutions susceptibles d'améliorer le niveau de vie des retraités en République gabonaise ». S'il s'est félicité du rapport final et du niveau de contributions des participants, Le Ministre d'Etat également pris un engagement solennel « Nous prenons l'engagement de tout faire pour aboutir à la traduction en actes le plus tôt possible de vos recommandations. La semaine prochaine, je soumettrai au président de la République et au Premier ministre, le rapport de ces assises avant leur présentation en conseil des ministres »