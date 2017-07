Guinée: La Guinéenne des Jeux S.A, nouvelle société de loterie digitale lance ses offres de jeux et de paris sportifs

C'est l'un des artistes les plus virulents contre le régime du Président Alpha Condé. Elie Kamano… Plus »

Autre innovation, les paris seront possibles même sans connexion internet via USSD. Ainsi, les parieurs auront la possibilité de jouer n'importe où et n'importe quand.

Chez la Guinéenne des jeux, les aimables parieurs pourront placer leurs paris à partir de n'importe quel type de téléphone portable, tablette ou ordinateur. Accédez et jouez aux paris sportifs et au millionnaire à partir d'un simple menu USSD, une application mobile ou notre site web.

Être millionnaire chez la Guinéenne des jeux devient tous les jours possible avec les jeux journaliers (le millionnaire), hebdomadaires (le super millionnaire) et mensuels (le méga millionnaire).

Les paris sportifs de la Guinéenne des Jeux vous offre la possibilité de parier sur la plupart des grands championnats et compétitions sportives. Accédez à de centaines de matchs par jour et bénéficiez des conseils de nos experts pour augmenter votre chance de gagner.

Copyright © 2017 Aminata.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.