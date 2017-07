Sénégal: Tambacounda - Un symposium de femmes pour des législatives "apaisées"

"Le 'caillassage' des caravanes, les invectives et d'autres actes sont des soubassements de la violence", a-t-elle souligné, ajoutant à cette liste l'instrumentalisation de la religion, de l'appartenance confrérique et ethnique, entre autres situations qui ont "embrasé d'autres pays africains".

Un dispositif salué à l'époque et qu'elle compte reconduire à partir du 28 juillet prochain, soit deux jours avant le scrutin, en déployant 60 observatrices et des journalistes moniteurs qui relayeront tous les actes observés et susceptibles de causer des actes de violence, pour que des solutions leur soient trouvées.

Sous la coordination de l'ONG Femmes Africa solidarité (FAS), cette activité s'inscrit dans le cadre d'un programme appuyé par ONU-Femmes et d'autres organes onusiens, parmi lesquels le Bureau de la commission de l'Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité.

