Sénégal: Coalition gagnante « Wattu Senegaal » - Me Wade mobilise dans la banlieue

Une marrée humaine déferlante a accompagné, avant-hier, le Pape du Sopi dans la banlieue. Hommes, femmes et jeunes ont envahi les rues et ruelles pour témoigner et saluer la tête de liste de la coalition « Wattu Senegaal ».

Tel un fleuve en crue, la procession de la tête de liste nationale de la coalition gagnante/« Wattu Senegaal », a drainé du monde dans la banlieue dakaroise. Accompagnée d'une forte délégation du comité électoral, la tête de liste nationale de « Wattu Senegaal » a été accueillie dans la liesse, dans le département de Guédiawaye.

Hommes et femmes, habillés en tee-shirts aux couleurs bleues pour certains et bleue blanche pour d'autres, brandissant des pancartes, ont scandé le nom du Pape du « Sopi » tout au long de son itinéraire. Une mobilisation qui été bien appréciée par les responsable de la coalition et Me Wade lui-même.

Du rond-point Case-bi des Parcelles assainies en passant par les communes de Golf Sud, Ndiarème-Limamoulaye et Sam Notaire, les militants et sympathisants sont sortis de leurs maisons, des ateliers, d'autres ont suspendu leurs activités pour accompagner la caravane de Me Wade.

Celle-ci déborde dans les rues et ruelles des différents quartiers de la banlieue. La mobilisation été à son comble. A certains endroits, on frôlait l'hystérie.

C'était le cas à la devanture de l'hôpital Dalal Diam où des femmes, des hommes, des jeunes filles et garçons criant de joie ont demandé à l'ancien président de stopper la caravane pour magnifier ce bel édifice sanitaire construit par lui-même.

« Li yako tabakh » (c'est vous qui avez construit cet hôpital) scandaient-ils en chœur. De 15 heures à 22 heures 30, la foule a dansé et scandé des slogans pour magnifié le retour de Me Wade.

Au cours de cette caravane, le cortège de la tête de liste a rendu une visite de courtoisie à Serigne Bassirou Bara Mbacké aux Hlm Paris, dans la commune de Sam Notaire.

Parlant au nom de Me Wade, le président de « Bokk Guis-Guis », Pape Diop, s'est réjoui de l'accueil. Aussi a-t-il rappelé les liens qui unissaient l'ancien président au père de ce dernier, feu Serigne Bara Mbacké, Khalife général des mourides.

« Nous sommes des disciples de Serigne Touba Khadimou Rassoul. C'est normal que nous venons solliciter des prières pour un Sénégal de paix et une victoire au soir du 30 juillet », a indiqué M. Diop.

Non sans relever la joie et l'affection des populations envers leur ancien président. En réponse, le chef religieux s'est réjoui du déplacement du leader de la coalition « Wattu Senegaal » à son domicile.

« Je suis honoré aujourd'hui. Cette visite témoigne de votre attachement à la communauté mouride. Soyez rassuré que nous ne cesserons jamais de prier pour vous », a souligné le guide religieux.

Il a précisé que le secrétaire général du Pds n'a pas attendu d'être président de la République pour afficher son appartenance à la communauté mouride. Devant faire une déclaration à la fin de la procession, Me Wade a renoncé à celle-ci suite au drame survenu au stade Demba Diop.