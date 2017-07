Congo-Kinshasa: Hausse du prix du passeport - Christian Mwando adresse une question écrite au ministre des Affaires étrangères

« Je pense qu'il s'agit ni plus ni moins d'un scandale que M. She Okitundu est en train de signer. Il augmente unilatéralement sous un terme de bonus les passeports qui sont déjà surfacturés. Il est dommage de constater que les 10 dollars de plus que la population congolaise sera contrainte de payer pour obtenir le passeport, ne profiteront qu'au VPM She Okitundu qui va se les partager avec son personnel et les membres de son cabinet. Cet argent ne va pas entrer dans le compte du Trésor public », dénonce-t-il.

Rejetant l'augmentation à 10 dollars américains du prix du passeport, Christian Mwando, élu de Kalemie, est monté au créneau pour fustiger cette décision "unilatérale" prise par le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, She Okitundu.

