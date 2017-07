Cameroun: Maggi publie un livret de cuisine pour encourager une alimentation saine

Aider les individus et les familles à mener une vie plus saine est une ambition importante du groupe Nestlé. C'est dans cette optique que la marque Maggi a commis un livret de cuisine qui revisite les recettes des plats les plus populaires de la gastronomie camerounaise comme le ndolè crevette, le eru ou encore la sauce gombo.

La marque Maggi a pour mission de créer de bons moments culinaires pour les individus et les familles en utilisant des ingrédients frais et en encourageant les populations à avoir un style de vie plus sain. Grâce à ce livret de cuisine, Maggi donne des informations nutritionnelles sur les recettes, la valeur énergétique par portion, et des astuces de préparation ou de conservation des aliments pour profiter pleinement de tous les nutriments.

Au Cameroun, la dernière enquête par grappes à indicateurs multiples 2014 (MICS5) montre que 33,5% des adultes sont en surpoids, et 11,4% d'entre eux sont obèses. 31,7% d'enfants de moins de 5 ans ont un retard de croissance et 5,2% d'entre eux ont une carence en fer. Ces indicateurs de santé montrent le travail à faire pour améliorer l'état de santé des populations, notamment en les sensibilisant à ce qu'est la cuisine saine.

« La cuisine fait partie du patrimoine culturel des peuples, et la cuisine camerounaise est très diversifiée. Le livret propose des mets connus plus allégés, mieux équilibrés et toujours aussi savoureux », a déclaré Gaétan Teje, Category Manager Culinaires. « Maggi veut contribuer à amener les individus et les communautés à manger plus sainement sans altérer le goût des plats qui, chaque jour, ravissent des millions de personnes à travers le pays » a-t-il ajouté.

Nestlé, à travers l'initiative de la marque Maggi, a récemment réaffirmé son engagement à améliorer la qualité de vie et contribuer à un avenir plus sain pour les communautés. Le 23 mai dernier à Dakar, elle a rendu publique quatre engagements à réaliser à l'horizon 2020: · Utiliser des ingrédients familiers et communs ; · Améliorer le profil nutritionnel des produits, notamment en réduisant la teneur en sel des bouillons Maggi ; · Accroître l'approvisionnement local et contribuer à construire des économies locales résilientes ; · Promouvoir des habitudes alimentaires et un mode de vie sains.

Fidèles à l'esprit de notre fondateur Henri Nestlé, à nos valeurs et notre ambition en matière de nutrition, nous travaillons à proposer aux individus et familles des produits, services et connaissances contribuant à améliorer leur qualité de vie. Cela nous aidera à réaliser notre ambition d'aider 50 millions d'enfants à vivre une vie plus saine d'ici à 2030.