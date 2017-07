Sénégal: Mansour Faye - « Avec nos réalisations, notre victoire est assurée »

Le coordonnateur départemental de l'Apr de Saint-Louis, Mansour Faye, et tête de liste départementale de la Coalition « Benno Bokk Yakaar », s'est adressé, hier, à la presse pour préciser que ses réalisations (avec l'appui de l'État) dans la vieille cité, permettront à sa coalition de porter en triomphe le président Macky Sall à l'issue du scrutin législatif du 30 juillet 2017.

Il a rappelé qu'à son arrivée à la tête de la commune, il s'est évertué à répondre aux besoins les plus pressants des populations, qui s'articulaient autour de deux points, notamment l'éclairage public et le nettoiement de la ville.

Ainsi, a-t-il précisé, son équipe municipale a tenté, à partir de 2014/2015, d'injecter une enveloppe de 50 millions de fCfa dans un projet d'urgence d'amélioration de l'éclairage public de la commune. Ce projet a été complété par une contribution très importante de l'État.

Toujours en 2014/2015, a-t-il souligné, la municipalité a eu le réflexe de lancer un slogan autour du concept « Ndar Set Wéthie et Ndar Léér Nagne », qui signifie, « La ville de Saint-Louis propre et bien éclairée ». Au fil du temps, ce concept est devenu réalité.

D'autant plus que l'État a permis à l'équipe de Mansour Faye de trouver le financement d'un projet d'acquisition et d'installation de grande envergure de 2500 luminaires dans tous les quartiers de la ville.

Parlant du nettoiement, le premier magistrat de Saint-Louis a rappelé que sa municipalité, en étroite collaboration avec ses partenaires français de la coopération décentralisée, a pu acquérir, dans un premier temps, 5 bennes-tasseuses (offertes gratuitement à la commune), complétées par deux autres obtenues dans la mise en œuvre du programme de développement touristique (Pdt).

Ce qui fait un total de 7 bennes-tasseuses qui ont permis d'améliorer, de manière significative, la gestion quotidienne du nettoiement de la ville.

Il a aussi fait allusion aux efforts « constants et louables » déployés par sa municipalité pour réhabiliter, avec l'appui de l'État, à travers le Bci (Budget consolidé d'investissement) et l'Ageroute, une partie très importante de la voirie municipale.

Ceci a permis de réhabiliter le tronçon qui dessert le centre de santé « Ousmane Ngom » de Léona, la route qui relie le grand marché de Tendjiguène, la gare ferroviaire et le petit marché de la gare, celle qui traverse le quartier « Bayal-Ba ».

Amadou Mansour Faye, par ailleurs, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, a aussi révélé que, dans le cadre de Promoville, un programme initié par le président Macky Sall et consistant à doter les communes d'infrastructures routières, d'assainissement et d'éclairage public, la ville de Saint-Louis va bénéficier d'un projet de construction de 16 kms de route goudronnée dans un délai de deux ans.

Protection de Saint-Louis contre l'avancée de la mer

Il s'agit d'un projet « très ambitieux » qui permet déjà de réhabiliter « Tali-bou-khonq » de Gokhou-Mbathie, une route qui sera bien refaite et éclairée, au moment où Promoville s'activera à accompagner ce projet d'un volet « Assainissement ». Selon Mansour Faye, Promoville réalisera ce même projet à Ndiolofène, notamment sur l'avenue des Grands Hommes et sur la rue Thierno Ousmane Sy.

Dans un délai de deux à trois ans, la ville changera, « à coup sûr », de visage, grâce à une étroite collaboration avec Promoville. L'édile de Saint-Louis n'a pas manqué d'évoquer les réalisations du président Macky Sall et de la municipalité dans le sous-secteur de la pêche.

Il a ainsi fait allusion à l'enveloppe d'1 milliard, 300 millions, qui a permis de distribuer des subventions de 2 millions à 629 familles de pêcheurs rapatriées de la Mauritanie, à une autre enveloppe de 771 millions de Cfa qui a permis à ces pêcheurs d'acquérir plus de 461 moteurs hors-bord.

Le maire Mansour Faye a rappelé aussi le financement de 4 milliards de l'État pour l'installation des brise-lames sur une partie du littoral entre Guet-Ndar et Gokhou-Mbathie, sur une distance de 4 kms. Si ce projet est bien réalisé, toute la ville de Saint-Louis sera protégée contre l'avancée de la mer.

Selon le chef de file départemental de la coalition « Benno Bokk Yakaar », le président Macky Sall a initié d'autres travaux de grande envergure qui permettront de draguer et de baliser la brèche, pour un coût global de 15 milliards de Cfa.

Autant de raisons pour lesquelles, il a laissé entendre que l'État, en collaboration avec les autorités administratives et municipales, a pris à bras le corps, tous les problèmes relatifs à l'économie maritime notés dans la région Nord.

Il a ensuite évoqué les réalisations portant essentiellement sur le projet Acting d'assainissement de Guet-Ndar pour 2 milliards, la construction de la route de l'hydrobase dans le Programme de développement touristique (Pdt) pour 4 milliards.

Il a surtout cité les investissements et autres financements assurés par l'Afd, l'Union européenne et l'État, estimés globalement à plus de 30 milliards de Cfa et qui ont permis de construire un château d'eau à Leybar, de réhabiliter la station de pompage des eaux de Bango, l'usine de traitement des eaux de Khor, de réaliser une extension du réseau d'eau potable sur 42 kms, etc.

Mansour Faye s'est appesanti sur les projets de réhabilitations des postes de santé de Sor et de Diamaguene, sur la réhabilitation du réseau d'assainissement de Diamaguene, sur l'appui consistant de la Fondation Servir le Sénégal, qui a permis de rééquiper le centre hospitalier régional en divers matériels, de doter cet hôpital régional d'une nouvelle morgue avec un bon système frigorifique de 9 à 12 places.

Il a révélé aussi la dotation, à l'aide du Pdt de l'hôpital régional, en panalyseurs (appareils qui traitent les déchets bio médicaux).

Un partenariat entre la municipalité de Saint-Louis et le ministère des collectivités locales, a permis également d'entamer de grands travaux de réhabilitation de la Maison de Lille, pour un coût global de 800 millions de Cfa, avec la réalisation dans ce complexe, de terrains de pétanque, de basket, de blocs administratifs, d'une piscine moderne, etc.