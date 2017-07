Cameroun: Sécurité de la navigation aérienne - Le ministre de Transport attendu en Egypte

Au Cameroun, une enquête est en cours et une cellule de crise a été mise sur pied après le… Plus »

Hormis cette invitation du ministre égyptien de l'Aviation, Shérif Salah Eldin et son hôte ont exploré les relations qui lient leurs pays pour entrevoir des pistes de renforcement. Le sourire qui se lisait sur le visage du diplomate au sortir de l'audience de plus d'une demi-heure témoignait du bon dénouement de l'entretien. « Nous avons discuté au sujet de plusieurs sujets portant sur la coopération bilatérale, notamment dans le domaine des transports », a confié le diplomate égyptien à la presse.

L'Egypte s'apprête à tenir sa traditionnelle conférence sur la sécurité aéronautique. Une rencontre qui rassemble les ministres de l'Afrique et du Moyen orient autour des questions liées à la navigation aérienne. Et le ministre des Transports, Edgard Alain Mebe Ngo'o, fait partie des hôtes de l'Egypte pour la circonstance. Telle était la teneur du message que Shérif Salah Eldin, ambassadeur d'Egypte au Cameroun a délivré jeudi dernier au ministre camerounais. C'était à l'occasion d'une audience.

