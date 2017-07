Cameroun: Lutte contre Boko Haram - Hommage de la nation à un soldat

Au Cameroun, une enquête est en cours et une cellule de crise a été mise sur pied après le… Plus »

Le gouverneur Mvongo s'est incliné devant sa dépouille, portée par ses camarades d'armes. Le moment était empreint de tristesse chez ses proches, amis et connaissances. Le colonel Mezui Zo'o Elie Romance, commandant le Bataillon des troupes aéroportées (BTAP), a tracé le parcours du soldat mort le 4 juin dernier à Maroua, des suites d'une « courte maladie ». Enrôlé dans l'armée de terre depuis le 10 avril 1987, le natif de Bertoua a servi sous le drapeau pendant 30 ans. Il laisse une veuve, plusieurs enfants et deux petits-fils. Au nom du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, le colonel Mezui Zo'o a transmis les condoléances à la famille de ce « vaillant » soldat, mort à 50 ans.

